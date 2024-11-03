Харрис проголосовала по почте на выборах президента США

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис сообщила, что уже проголосовала на выборах главы государства по почте, отметив, что предстоящая президентская гонка будет «напряженной».