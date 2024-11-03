Харрис проголосовала по почте на выборах президента США

При этом Харрис выразила уверенность в собственной победе.
«Мы собираемся победить. И одна из причин этого — ваше голосование», — заявила она в своем видеообращении к избирателям, опубликованном в соцсети X.
Харрис также призвала граждан сделать все возможное для выражения своей позиции на выборах, отметив, что их голоса имеют решающее значение.
«Ваш голос — это ваша сила,» — подчеркнула вице-президент, напомнив, что выборы состоятся 5 ноября.
Она призвала избирателей воспользоваться интернет-ресурсами для планирования предстоящего голосования.