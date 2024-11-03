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Харрис проголосовала по почте на выборах президента США

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис сообщила, что уже проголосовала на выборах главы государства по почте, отметив, что предстоящая президентская гонка будет «напряженной».

Источник: © РИА Новости

При этом Харрис выразила уверенность в собственной победе.

«Мы собираемся победить. И одна из причин этого — ваше голосование», — заявила она в своем видеообращении к избирателям, опубликованном в соцсети X.

Харрис также призвала граждан сделать все возможное для выражения своей позиции на выборах, отметив, что их голоса имеют решающее значение.

«Ваш голос — это ваша сила,» — подчеркнула вице-президент, напомнив, что выборы состоятся 5 ноября.

Она призвала избирателей воспользоваться интернет-ресурсами для планирования предстоящего голосования.