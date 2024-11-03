Трамп назвал уход из Белого дома своей ошибкой

«У нас была самая безопасная граница за всю историю страны в день, когда я ушел. Я не должен был уходить. Честно говоря… мы так хорошо справлялись, у нас было всё великолепно. А теперь на каждом избирательном участке стоят сотни юристов», — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в городе Литице (штат Пенсильвания).
Трамп неоднократно отказывался признавать поражение на выборах 2020 года, утверждая о фальсификациях, и продолжает высказывать сомнения в честности предстоящих выборов.
По данным влиятельной американской газеты New York Times, в первые дни после проигрыша выборов 2020 года Трамп заявлял своим помощникам, что не намерен покидать Белый дом и передавать полномочия демократу Джо Байдену.