Таллахасси
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал уход из Белого дома своей ошибкой

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что считает своей ошибкой уход из Белого дома после поражения на выборах 2020 года, которые он до сих пор не признает.

Источник: Reuters

«У нас была самая безопасная граница за всю историю страны в день, когда я ушел. Я не должен был уходить. Честно говоря… мы так хорошо справлялись, у нас было всё великолепно. А теперь на каждом избирательном участке стоят сотни юристов», — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в городе Литице (штат Пенсильвания).

Трамп неоднократно отказывался признавать поражение на выборах 2020 года, утверждая о фальсификациях, и продолжает высказывать сомнения в честности предстоящих выборов.

По данным влиятельной американской газеты New York Times, в первые дни после проигрыша выборов 2020 года Трамп заявлял своим помощникам, что не намерен покидать Белый дом и передавать полномочия демократу Джо Байдену.

Трамп Дональд