Трамп назвал уход из Белого дома своей ошибкой

«У нас была самая безопасная граница за всю историю страны в день, когда я ушел. Я не должен был уходить. Честно говоря… мы так хорошо справлялись, у нас было всё великолепно. А теперь на каждом избирательном участке стоят сотни юристов», — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в городе Литице (штат Пенсильвания).