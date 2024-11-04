Политолог Миршаймер: Запад должен признать, что Россия побеждает на Украине

Эксперт подчеркнул, что у Запада практически отсутствуют возможности для продолжения поддержки Киева. Он пояснил, что ни в США, ни в Европе нет промышленного потенциала для выпуска достаточного объема боеприпасов, техники и артиллерийских систем для украинских Вооруженных сил (ВСУ).