Россия продолжает побеждать на территории Украины, и западные государства не могут этого не замечать. Об успехах РФ высказался американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу UnHerd.
«Русские побеждают на поле боя, и мы вынуждены признать этот факт», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что у Запада практически отсутствуют возможности для продолжения поддержки Киева. Он пояснил, что ни в США, ни в Европе нет промышленного потенциала для выпуска достаточного объема боеприпасов, техники и артиллерийских систем для украинских Вооруженных сил (ВСУ).
Ранее политолог Константин Блохин заявил, что политика США и их союзников на Западе в отношении Украины находится в комфортных условиях. Реальный отказ от помощи Украине возможен лишь в случае полного разгрома и капитуляции украинской армии.