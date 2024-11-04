После обработки 90,81% протоколов с участков Стояногло лидирует во втором туре президента Молдавии с 50,45% голосов, у Санду — 49,55% голосов.
«Первые результаты выборов уже поступают, и я призываю всех сохранять спокойствие независимо от цифр. Голос каждого заслуживает уважения, a демократия — это прежде всего зрелость перед результатом. Искренне надеюсь, что с этого момента мы положим конец навязанным нам ненависти и расколу», — написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он призвал граждан смотреть шире узких интересов, а провластные средства массовой информации и НПО — вернуться к объективному информированию общества, «отказавшись от манипуляций, нагнетания и искусственного разжигания вражды».
«Также обращаюсь к дипломатическому корпусу, аккредитованному в Кишиневе, — относитесь к этой важной фазе с максимальной осторожностью, объективностью и сбалансированным подходом. Молдавии нужна стабильность, а не искусственные конфликты», — подчеркнул Стояногло.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.