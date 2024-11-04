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Против замначальника тыла Росгвардии Мирзаева возбуждено уголовное дело

Чиновник подозревается по факту взяточничества.

Источник: Следственный комитет РФ

Военный суд возбудил уголовное дело против заместителя начальника тыла Росгвардии Мирзы Мирзаева. Подробности сообщают авторы РИА Новости со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Предположительно, речь идет об уголовном деле по факту взяточничества. Деталей случившегося собеседник агентства не уточнил. Подробности выясняются.

«Расследуется уголовное дело о взяточничестве», — указал информатор.

Ранее сообщалось об аресте Мирзаева в Москве. По некоторым данным, он пробудет под стражей до 2 января 2025 года. При этом суд отверг ходатайство защиты о домашнем аресте, настояв на помещении генерал-майора в СИЗО.