Согласно результатам обработки 93,2% протоколов, Санду опережает Стояногло с 50,46% голосов, в то время как бывший прокурор Республики Молдова получил 49,54%.
В этот же день глава молдавской автономии Гагаузия Евгения Гуцул сообщила о нарушении властями Молдавии Конституции страны, так как они ограничили право избирателей, проживающих в России, участвовать в выборах главы республики.
Тогда же бывший президент Молдавии Игорь Додон проголосовал на выборах главы республики и заявил журналистам, что гражданам стоит поддержать кандидата, который будет чтить Конституцию страны.
Во втором туре президентских выборов проголосовали оба кандидата — действующая глава государства Майя Санду и бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло. Последний после посещения избирательного участка заявил «Известиям», что в случае победы намерен развивать отношения с Содружеством Независимых Государств (СНГ), а особенно с Россией. Бывший генпрокурор указал, что у Кишинева хорошие торговые и экономические отношения с Москвой, налажены культурные связи, и их надо укреплять. СНГ же входит в сферу интересов Молдавии.
В Молдавии 20 октября прошли выборы президента среди 11 кандидатов и референдум по евроинтеграции страны. В результате Санду получила 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Президент будет избран по итогам второго тура выборов, который проходит 3 ноября, так как порог в 50% не преодолел никто из кандидатов.