Санду лидирует на выборах в Молдавии по результатам подсчета 93% протоколов

Во втором туре президентских выборов проголосовали оба кандидата — действующая глава государства Майя Санду и бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло. Последний после посещения избирательного участка заявил «Известиям», что в случае победы намерен развивать отношения с Содружеством Независимых Государств (СНГ), а особенно с Россией. Бывший генпрокурор указал, что у Кишинева хорошие торговые и экономические отношения с Москвой, налажены культурные связи, и их надо укреплять. СНГ же входит в сферу интересов Молдавии.