В Гагаузии Cтояногло побеждает Санду на выборах

Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, выходец из региона Гагаузия и кандидат, представляющий оппозиционную Партию социалистов, сумел выйти в лидеры во втором туре президентских выборов.
На избирательных участках на территории Гагаузии Стояногло собрал 50,81% голосов по данным Центризбиркома после обработки 90% бюллетеней, в то время как действующий президент страны Майя Санду набрала 49,19%.
В то же время в Приднестровье его поддержали 79,72% голосовавших, а Санду получила 29,28% голосов.
В первом туре выборов Майя Санду собрала 42,45% голосов, а за Александра Стояногло проголосовали 25,98% избирателей. Победу в финальном раунде одержит тот, кто сможет получить наибольшее количество голосов от граждан.
Ранее сообщалось, что наблюдатели молдавской общественной организации Promo-LEX зафиксировали 141 сигнал о нарушениях в ходе второго тура президентских выборов.