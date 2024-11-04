Таллахасси
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гагаузии Cтояногло побеждает Санду на выборах

В настоящее время обработано 90% бюллетеней.

Источник: Аргументы и факты

Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, выходец из региона Гагаузия и кандидат, представляющий оппозиционную Партию социалистов, сумел выйти в лидеры во втором туре президентских выборов.

На избирательных участках на территории Гагаузии Стояногло собрал 50,81% голосов по данным Центризбиркома после обработки 90% бюллетеней, в то время как действующий президент страны Майя Санду набрала 49,19%.

В то же время в Приднестровье его поддержали 79,72% голосовавших, а Санду получила 29,28% голосов.

В первом туре выборов Майя Санду собрала 42,45% голосов, а за Александра Стояногло проголосовали 25,98% избирателей. Победу в финальном раунде одержит тот, кто сможет получить наибольшее количество голосов от граждан.

Ранее сообщалось, что наблюдатели молдавской общественной организации Promo-LEX зафиксировали 141 сигнал о нарушениях в ходе второго тура президентских выборов.