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Санду вышла в лидеры выборов в Молдавии после обработки 92% протоколов

Действующий лидер страны набрала 50,12% голосов.

Источник: Аргументы и факты

Действующий лидер Молдавии Майя Санду вырвалась вперед на президентских выборах в стране. Подробности сообщают представители Центральной избирательной комиссии.

Специалисты обработали 92 процента протоколов. На данный момент за Санду голоса отдали 50,12 процента избирателей, а за ее соперника Александра Стояногло — 49,88 процента.

Второй тур выборов состоялся 3 ноября. Всего на избирательные участки пришли более 1,6 миллиона человек.

При этом после обработки 81 процента протоколов лидировал бывший генпрокурор Молдавии. Он набирал 51,52 процента голосов против 48,48 процента голосов у Санду.