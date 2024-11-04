Санду вышла в лидеры выборов в Молдавии после обработки 92% протоколов

Действующий лидер Молдавии Майя Санду вырвалась вперед на президентских выборах в стране. Подробности сообщают представители Центральной избирательной комиссии.
Специалисты обработали 92 процента протоколов. На данный момент за Санду голоса отдали 50,12 процента избирателей, а за ее соперника Александра Стояногло — 49,88 процента.
Второй тур выборов состоялся 3 ноября. Всего на избирательные участки пришли более 1,6 миллиона человек.
При этом после обработки 81 процента протоколов лидировал бывший генпрокурор Молдавии. Он набирал 51,52 процента голосов против 48,48 процента голосов у Санду.