Трамп заявил, что его уход из Белого дома в 2020 году был ошибкой

Бывший глава государства и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает своей ошибкой уход из Белого дома. Такое заявление политик сделал на выступлении перед сторонниками в городе Литице (штат Пенсильвания).
По словам Трампа, он до сих пор не признает свое поражение в президентских выборах 2020 года. Тогда, считает экс-лидер, он должен был доказать фальсификацию избирательного процесса, чтобы страна не ушла в упадок.
«У нас была самая безопасная граница за всю историю страны в день, когда я ушел. Я не должен был уходить», — указал Трамп.
Он добавил, что его администрация «великолепно справлялась» со своими обязанностями. В первые дни после проигрыша в выборах политик сообщил сторонникам, что не намерен передавать полномочия победившему Джо Байдену. Однако позже он все-таки уступил место хозяина Белого дома.
Ранее сообщалось, что в случае победы Трампа на президентских выборах в США его внешняя политика может оказаться крайне непредсказуемой и неблагоприятной для Украины. Поэтому киевские власти опасаются такого исхода событий.