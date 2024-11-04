Санду лидирует на выборах в Молдавии с 51,68 процента голосов

В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией.