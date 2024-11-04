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Санду лидирует на выборах в Молдавии с 51,68 процента голосов

КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», лидирует во втором туре выборов главы республики с 51,68% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло — 48,32%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 95% протоколов с участков.

Источник: Reuters

В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией.

Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.

В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.