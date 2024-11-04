Орбан заявил, что в случае победы Трампа Европа «не вынесет бремя войны»

«Мы в Европе должны осознать, что если в Америке будет президент, выступающий за мир, в чем я не только уверен, но и трактую цифры таким образом… если это произойдет и Америка станет сторонником мира, то Европа не сможет оставаться сторонником войны», — сказал он (цитата по Reuters).