Орбан заявил, что в случае победы Трампа Европа «не вынесет бремя войны»

Европе придется пересмотреть свою поддержку Украины, если республиканец Дональд Трамп победит на выборах президента США, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Мы в Европе должны осознать, что если в Америке будет президент, выступающий за мир, в чем я не только уверен, но и трактую цифры таким образом… если это произойдет и Америка станет сторонником мира, то Европа не сможет оставаться сторонником войны», — сказал он (цитата по Reuters).
По словам премьера, Европа «не может нести бремя войны в одиночку», и ей нужно будет «приспосабливаться» в случае прихода Трампа к власти. Вопрос дальнейшей поддержки Украины будет обсуждаться на саммите ЕС в Будапеште, заявил Орбан (агентство Bloomberg ранее писало, что политик хотел пригласить на встречу 8 ноября Трампа в случае его победы, это вызвало недовольство европейских лидеров).
Орбан выступает против военной помощи Украине и, как пишет Reuters, ясно дал понять, что Трамп разделяет его взгляды. Венгерский лидер не раз выражал надежду, что республиканец одержит победу на выборах в США над демократом, вице-президентом Камалой Харрис.
Этим летом политик провел встречу с Трампом и обсудил «мирную миссию» по Украине, в рамках которой ранее приезжал в Россию и Китай. Переговоры Орбана с российским президентом Владимиром Путиным вызвали критику со стороны руководства Евросоюза, в Брюсселе подчеркнули, что венгерский премьер не имеет полномочий действовать от лица сообщества.
Европа обеспокоена тем, как итог выборов в США повлияет на ход военных действий на Украине и безопасность континента, пишет агентство. The Washington Post писала, что в случае победы Трампа политики европейских стран готовятся к возможному изменению курса США в отношении Украины, а также ослаблению связей с Вашингтоном в военной сфере и началу торговых войн.