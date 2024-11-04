Эксперт спрогнозировал мрачное будущее Молдавии после выборов президента

КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Выборы президента Молдавии так сильно раскололи общество, что президент не сможет урегулировать ситуацию, и страну ждет четыре года конфликтов, роста преступности, обнищания и оттока населения, заявил директор социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
«Власть проиграла в стране… выборы показали, что политики разделили наше общество. Наше государство крайне расколото — и по языковому принципу, и по религиозному, и по географическому, и по многим-многим другим. Мы не осознаем, что последующие четыре года у нас будут конфликты, будет рост преступности из-за конфликтного состояния в обществе и из-за материального разрыва, уровня обнищания».
По его словам, повторяется сценарий референдума, который и так расколол общество на сторонников и противников евроинтеграции почти пополам.
«Добавьте сюда миграцию — в следующем году за границей будут рождаться больше молдаван, чем в Молдавии. Не знаю, насколько большую работу придется провести следующему президенту, чтобы объединить общество», — отметил эксперт.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
После обработки 96,76% протоколов с участков, Санду лидирует во втором туре президента Молдавии с 53,3% голосов, у Стояногло — 46,62% голосов.