В штабе Санду начали праздновать победу на выборах

Ранее стало известно, что Стояногло набрал 51,19 процент голосов после обработки всех голосов внутри Молдавии. При этом Санду на выборах за рубежом получила свыше 83 процентов голосов, хотя впоследствии этот показатель опустился до 78 процентов.