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В штабе Санду начали праздновать победу на выборах

В предвыборном штабе действующего президента Молдавии Майи Санду, которая баллотируется на второй срок, начали праздновать ее победу на выборах. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2024

Как следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии, Санду набирает 53,53 процента голосов после обработки 97 процентов протоколов.

В свою очередь, за бывшего генпрокурора страны Александра Стояногло проголосовали 46,47 процентов избирателей.

В Молдавии в воскресенье, 3 ноября, прошел второй тур президентских выборов.

Ранее стало известно, что Стояногло набрал 51,19 процент голосов после обработки всех голосов внутри Молдавии. При этом Санду на выборах за рубежом получила свыше 83 процентов голосов, хотя впоследствии этот показатель опустился до 78 процентов.