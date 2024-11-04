В Молдавии предрекли нищету и конфликты после выборов президента

Выборы показали, что политики разделили общество Молдавии, объяснил Лисневский. «Наше государство крайне расколото — и по языковому принципу, и по религиозному, и по географическому, и по многим-многим другим. (…) Будет рост преступности из-за конфликтного состояния в обществе и из-за материального разрыва», — добавил он.