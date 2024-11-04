Додон: Санду потеряла доверие населения и проиграла выборы внутри Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду выигрывает второй тур выборов главы государства только за счет голосов диаспоры за рубежом. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал экс-президент, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.
Он прокомментировал предварительные итоги выборов. Согласно им, Александр Стояногло выиграл выборы главы государства на территории Молдавии. Однако Санду обошла его, набрав больше голосов среди иностранных избирателей.
Нынешний лидер смогла победить по сценарию голосования на референдуме по вопросу о евроинтеграции. Голосование провалилось внутри страны, но было вытянуто властями за счет решения диаспоры. Перевес при этом был минимальным — в 0,7 процента.
«Александр Стояногло выиграл выборы президента внутри страны, где подсчет завершился», — указал Додон.
Он добавил, что результаты демонстрируют потерю доверия населения к Санду. Она в результате стала «хромой уткой» и президентом диаспоры.
Ранее сообщалось, что ЦИК обработал 92 процента протоколов. На данный момент за Санду голоса отдали 50,12 процента избирателей, а за ее соперника Александра Стояногло — 49,88 процента.