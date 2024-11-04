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Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии

Президент Молдавии поблагодарила граждан за поддержку.

Источник: Аргументы и факты

Президент Молдавии Майя Санду заявила о своей победе на выборах. Об этом она написала на своей странице в соцсети X*.

«Молдавия, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване», — отметила Санду.

Во втором туре выборов президента Молдавии Майя Санду получила 54,43% голосов благодаря партии «Действие и солидарность», ориентированной на западные ценности. Её соперник, бывший генеральный прокурор и представленный оппозицией из Партии социалистов Александр Стояногло, набрал 45,57% голосов. Такие данные объявила Центральная избирательная комиссия после обработки 98% бюллетеней избирателей.

Ранее экс-президентМолдавии Игорь Додон заявил, что президент Молдавии Майя Санду выигрывает второй тур выборов главы государства только за счет голосов диаспоры за рубежом.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.