Захарова призвала МВД Эстонии не навязывать ЭПЦ политкорректность

Дипломат предположила, что чиновники увидели в этой формулировке намек на расизм и уточнила, что в православии существует деление на белое и черное духовенство. Белое духовенство включает в себя священников, которым разрешено вступать в брак, тогда как черное — это монахи, давшие обет безбрачия. Она подчеркнула, что «цвет кожи здесь ни при чем».