Захарова призвала МВД Эстонии не навязывать ЭПЦ политкорректность

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обратилась к канцлеру МВД Эстонии Тармо Мийлитсу с просьбой не вмешиваться в дела Эстонской православной церкви (ЭПЦ) и не навязывать ей «либеральную политкорректность».
Захарова подчеркнула, что министерство внутренних дел Эстонии неожиданно проявило интерес к проекту нового устава Эстонской православной церкви Московского патриархата. В частности, эстонских чиновников смутила фраза «не состоящий в браке представитель белого духовенства». По их мнению, она требует дополнительного пояснения.
Дипломат предположила, что чиновники увидели в этой формулировке намек на расизм и уточнила, что в православии существует деление на белое и черное духовенство. Белое духовенство включает в себя священников, которым разрешено вступать в брак, тогда как черное — это монахи, давшие обет безбрачия. Она подчеркнула, что «цвет кожи здесь ни при чем».
«Не лезьте со своей навязанной из-за рубежа либеральной политкорректностью в то, что гораздо древнее и сложнее всего, что вы можете себе представить, Тармо», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел Эстонии намерено законодательно запретить функционирование Эстонской православной церкви. В ведомстве сделали акцент на том, что ЭПЦ якобы относится к «экстремистским» и «террористическим» структурам.