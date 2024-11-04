Вице-премьер Сербии Александр Вулин решительно отверг утверждения посла Великобритании Эдварда Фергюсона касательно освобождения Югославии во время Второй мировой войны, в котором участвовали силы Красной Армии и югославские партизаны.
20 октября состоялось мероприятие по случаю 80-летия освобождения Белграда во Второй мировой войне, в котором приняли участие российская делегация, представители посольств России и Белоруссии, а также члены сербского правительства. Позднее британский посол выразил свою точку зрения в блоге Министерства иностранных дел Великобритании, где заявил, что в состав Третьего украинского фронта Красной армии входило 70% украинцев.
«Не знаю, как посол Фергюсон высчитал, сколько было украинцев или русских в рядах Красной Армии в ходе освобождения Белграда, но знаю, что никто не считал, сколько было пилотов англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев в сотнях бомбардировщиков, которые на Пасху 1944 года бомбили Сербию и убили несколько тысяч сербов», — говорится в заявлении Вулина, распространённом его пресс-службой.
Кроме того, вице-премьер опроверг заявление британского дипломата о том, что переход Болгарии на сторону союзников в 1944 году стимулировал югославских партизан к активным действиям против фашистских захватчиков. По словам Вулина, у Болгарии «исторически закрепилась тенденция менять стороны в конфликте».
Ранее президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого получил приглашение посетить Москву для участия в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне.