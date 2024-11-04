Вице-премьер Сербии опроверг слова посла Британии об освобождении Югославии

«Не знаю, как посол Фергюсон высчитал, сколько было украинцев или русских в рядах Красной Армии в ходе освобождения Белграда, но знаю, что никто не считал, сколько было пилотов англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев в сотнях бомбардировщиков, которые на Пасху 1944 года бомбили Сербию и убили несколько тысяч сербов», — говорится в заявлении Вулина, распространённом его пресс-службой.