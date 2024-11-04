В Молдавии разошлись в данных по нарушениям на президентских выборах

Больше всего зафиксировано случаев нарушения тайны голосования — 46, включая фотографирование бюллетеней и демонстрацию бюллетеня с отмеченным кандидатом. Кроме того, 24 инцидента связаны с нарушениями организации выборов, такими как неправильное хранение бюллетеней, прерывание видеонаблюдения, неполадки в информационной системе SIAS Alegeri и недочёты в избирательных списках. В восьми случаях было зафиксировано присутствие посторонних лиц на участках или в радиусе 100 метров от них, а также случаи группового голосования.