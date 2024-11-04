В Молдавии разошлись в данных по нарушениям на президентских выборах

По данным Генерального инспектората полиции, было зарегистрировано 225 нарушений. Согласно отчету молдавской общественной организации Promo-LEX, которая мониторит процесс выборов президента Молдавии, было получено более 1000 сигналов о нарушениях, а подтвержденные инциденты составляют примерно 9.68% от общего количества сообщений.
«Командой обработано 1064 сообщения о нарушениях на выборах, из них 103 подтверждены как инциденты», — говорится в распространенном для СМИ заявлении организации.
Больше всего зафиксировано случаев нарушения тайны голосования — 46, включая фотографирование бюллетеней и демонстрацию бюллетеня с отмеченным кандидатом. Кроме того, 24 инцидента связаны с нарушениями организации выборов, такими как неправильное хранение бюллетеней, прерывание видеонаблюдения, неполадки в информационной системе SIAS Alegeri и недочёты в избирательных списках. В восьми случаях было зафиксировано присутствие посторонних лиц на участках или в радиусе 100 метров от них, а также случаи группового голосования.
Среди других инцидентов также отмечены размещение агитационных материалов и баннеров вблизи участков, организованная перевозка избирателей, запугивание наблюдателей и членов избирательных комиссий, а также повреждение пломб на урнах для голосования.
На день выборов Promo-LEX направила по одному наблюдателю на 614 избирательных участков и задействовала 89 мобильных групп для контроля за избирательным процессом.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. После обработки 98% протоколов с участков ЦИК Молдавии сообщил, что Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 54,43% голосов, у экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло — 45,57%.