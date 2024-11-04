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Пелоси: Вэнс может стать американским лидером, если Трамп внезапно умрет

Такой исход может произойти в случае победы кандидата от Республиканской партии США на выборах, которые пройдут 5 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Жители Соединенных Штатов должны понимать, что, голосуя за республиканца Дональда Трампа они автоматически поддерживают Джей-Ди Вэнса. Такое заявление сделала бывший спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси в эфире телеканала MSNBC.

По ее словам, если Трамп выиграет выборы, то возникнет риск прихода Вэнса к власти. Это произойдет в случае внезапной смерти избранного республиканца.

«Трамп не протянет четыре года на посту президента из-за ухудшения мозговой деятельности», — заявила Пэлоси.

Она добавила, что приход Вэнса к власти может быть «ужасной вещью». Политик призвала избирателей не выбирать сторону Республиканской партии.

Ранее Трамп заявил, что ему не нужно было уходить из Белого дома в 2020 году. Он уверен, что прошлые выборы выиграл.