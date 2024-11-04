Пелоси: Вэнс может стать американским лидером, если Трамп внезапно умрет

Жители Соединенных Штатов должны понимать, что, голосуя за республиканца Дональда Трампа они автоматически поддерживают Джей-Ди Вэнса. Такое заявление сделала бывший спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси в эфире телеканала MSNBC.
По ее словам, если Трамп выиграет выборы, то возникнет риск прихода Вэнса к власти. Это произойдет в случае внезапной смерти избранного республиканца.
«Трамп не протянет четыре года на посту президента из-за ухудшения мозговой деятельности», — заявила Пэлоси.
Она добавила, что приход Вэнса к власти может быть «ужасной вещью». Политик призвала избирателей не выбирать сторону Республиканской партии.
Ранее Трамп заявил, что ему не нужно было уходить из Белого дома в 2020 году. Он уверен, что прошлые выборы выиграл.