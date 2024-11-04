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Посол в Британии отметил безуспешность попыток изолировать Россию

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Великобритания хочет добиться дипломатической изоляции России, однако саммит стран БРИКС в Казани продемонстрировал, что многие другие страны не разделяют таких намерений, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Источник: © РИА Новости

«Международное сообщество состоит не только из стран Запада… Вы могли видеть (представителей — ред.) 38 действительно крупных стран в Казани две недели назад, где проходил саммит БРИКС. Это очень интересное мероприятие. Так что, никто не пытается изолировать нас дипломатически, за исключением, конечно, Великобритании, которая так поступает», — сказал посол в интервью британскому телевидению.

Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что саммит показал колоссальный успех президента РФ Владимира Путина с точки зрения признания России на мировой арене.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.