Посол в Британии отметил безуспешность попыток изолировать Россию

«Международное сообщество состоит не только из стран Запада… Вы могли видеть (представителей — ред.) 38 действительно крупных стран в Казани две недели назад, где проходил саммит БРИКС. Это очень интересное мероприятие. Так что, никто не пытается изолировать нас дипломатически, за исключением, конечно, Великобритании, которая так поступает», — сказал посол в интервью британскому телевидению.