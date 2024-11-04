Иран может применить более мощное оружие для атаки Израиля

Неназванные иранские и арабские чиновники утверждают, что власти Ирана не планируют ограничиваться в ответе Израилю ракетами и беспилотниками, как это было в предыдущих атаках. Источники утверждают, что любые ракеты, используемые в данной ситуации, будут иметь более мощные боеголовки.