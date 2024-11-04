CNN: нацгвардию США в нескольких штатах привели в состояние готовности

Национальная гвардия в ряде штатов США приведена в состояние повышенной готовности из-за потенциальной угрозы беспорядков, связанных с президентскими выборами. Об этом сообщает CNN.
В штатах Орегон и Вашингтон зафиксированы случаи поджогов ящиков для голосования, что вызвало порчу нескольких сотен бюллетеней. Главы этих регионов заверяют, что гвардия будет оказывать поддержку полиции для обеспечения безопасности избирателей.
Губернатор Вашингтона Джей Инсли отметил, что уровень угроз безопасности в период выборов остаётся высоким и власти находятся в полной готовности к возможным беспорядкам. В Орегоне был принят аналогичный подход: губернатор Тина Котек подчеркнула важность безопасного проведения голосования и призвала к мирным формам протеста.
Ранее сообщалось, что в США резко увеличилось количество состоятельных граждан, которые хотят покинуть страну на время или после выборов. Происходит это не только из-за растущих налогов для богатых, но и из-за страха политических потрясений и насилия.