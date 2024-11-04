WSJ: Иран может задействовать регулярную армию при ответе на удар Израиля

Иран может значительным образом усилить масштаб ответных действий против Израиля, задействовав в операциях не только элитные подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), но и регулярные силы армии. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
По информации издания, такое решение было принято Тегераном в ответ на последние израильские атаки, которые повлекли за собой жертвы среди иранских военных и гражданского населения. Однако уточняется, что ответ исламской республики не подразумевает размещение войск в данном регионе.
Ранее сообщалось, что высший совет национальной безопасности Ирана принял решение ответить на атаку Израиля по объектам в исламской республике, осуществленную 26 октября. Ответ Ирана на израильскую атаку будет значительно более мощным, чем все предыдущие.
Напомним, 26октября стало известно о нанесении израильскими военными ударов по военным центрам на территории иранских провинций Тегеран, Илам и Хузестан. В частности, под удар попал космический центр Шахруд, где производят твердотопливные ракетные двигатели.