Действующий президент Майя Санду лидирует во втором туре выборов в Молдавии

«Дорогие молдаване, я благодарна каждому из вас, кто пришел на выборы. Я услышала ваш голос: и тех, кто поддержал меня, и тех, кто проголосовал за господина Стояногло. Я обязуюсь быть президентом для вас всех. В нашем выборе достойного будущего никто не проиграет. Мы можем придерживаться разных точек зрения, говорить на разных языках, но мы все хотим мира, взаимопонимания и достойной жизни для наших детей. Это моя главная цель для Молдавии на ближайшие годы. Нам необходимо объединение общества», — сказала Санду на русском языке.