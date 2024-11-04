Экс-исполнительный директор в МВФ: Харрис не станет сама управлять США

Он добавил, что пока непонятно, как поведут себя кандидаты при победе. Однако точно понятно, что Трамп столкнется с сопротивлением при своем триумфе. Скорее всего, ему не дадут править на фоне возбуждения уголовных дел. Тема импичмента будет подниматься постоянно.