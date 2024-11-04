Экс-исполнительный директор в МВФ: Харрис не станет сама управлять США

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис не будет сама управлять американским государством, если выиграет на выборах. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
По его словам, обратное можно сказать о республиканце Дональде Трампе. Он будет принимать решения самостоятельно.
«При победе Харрис управлять будет то, что называется “deep state” или глубинное государство, как это и происходит при нынешнем президенте», — отметил Можин.
Он добавил, что пока непонятно, как поведут себя кандидаты при победе. Однако точно понятно, что Трамп столкнется с сопротивлением при своем триумфе. Скорее всего, ему не дадут править на фоне возбуждения уголовных дел. Тема импичмента будет подниматься постоянно.
Ранее Трамп заявил, что ему не нужно было уходить из Белого дома в 2020 году. Он уверен, что выиграл прошлые выборы.