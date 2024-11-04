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Помогавший ВС РФ Мартиндейл заявил о начале процесса предоставления убежища

Американца эвакуировали с подконтрольной ВСУ территории.

Источник: Аргументы и факты

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл заявил, что в России уже начался процесс оформлениядля него политического убежища. Мартиндейл долгое время сотрудничал с российскими военными, передает РИА Новости.

«Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался», — подчеркнул Мартиндейл.

Американца эвакуировали с территории, подконтрольной ВСУ. С февраля 2022 года он пребывал на Украине и предоставляя российской стороне местоположения украинских военных целей. Эти сведения активно использовались для нанесения ударов по Вооружённым силам Украины.

Кроме того, он сыграл ключевую роль в подготовке атаки на село Богоявленка в направлении Угледара.

Ранее журналист из Великобритании Грэм Филлипс, освещающий события в Донбассе с 2014 года, рассказал, почему получил временное убежище в РФ. Он давно находится в России, поэтому он решил узаконить свой статус в стране, давно лишившись визы.