Гражданин США Дэниэл Мартиндейл заявил, что в России уже начался процесс оформлениядля него политического убежища. Мартиндейл долгое время сотрудничал с российскими военными, передает РИА Новости.
«Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался», — подчеркнул Мартиндейл.
Американца эвакуировали с территории, подконтрольной ВСУ. С февраля 2022 года он пребывал на Украине и предоставляя российской стороне местоположения украинских военных целей. Эти сведения активно использовались для нанесения ударов по Вооружённым силам Украины.
Кроме того, он сыграл ключевую роль в подготовке атаки на село Богоявленка в направлении Угледара.
Ранее журналист из Великобритании Грэм Филлипс, освещающий события в Донбассе с 2014 года, рассказал, почему получил временное убежище в РФ. Он давно находится в России, поэтому он решил узаконить свой статус в стране, давно лишившись визы.