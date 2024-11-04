За пост умершего главы хабаровского посёлка бороться будут пятеро

Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», во время голосования с 6 по 8 сентября действующего главу Эльбана Константина Кузьмина обошёл председатель поселкового совета депутатов Алексей Кысса. Однако за несколько дней до официального вступления в должность 44-летний мужчина скоропостижно скончался. У него были проблемы с сердцем.