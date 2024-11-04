За пост умершего главы хабаровского посёлка бороться будут пятеро

За пост главы Эльбанского городского поселения Амурского района Хабаровского края будут бороться пять кандидатов. Двое из них выдвинуты политическими партиями, остальные идут на выборы самовыдвиженцами.
Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», во время голосования с 6 по 8 сентября действующего главу Эльбана Константина Кузьмина обошёл председатель поселкового совета депутатов Алексей Кысса. Однако за несколько дней до официального вступления в должность 44-летний мужчина скоропостижно скончался. У него были проблемы с сердцем.
В настоящее время прежний глава администрации Эльбана продолжает исполнять обязанности. Однако свою кандидатуру на выборы, которые пройдут 16 и 17 ноября, Константин Кузьмин не выдвинул.
Сергей Викторович Колнусенко родился в 1985 году. Окончил Комсомольский-на-Амуре государственный университет в 2019 году. В настоящее время работает главным энергетиком в ФКУ «ИК № 6 УФСИН по Хабаровскому краю». Живет в Эльбане. Выдвинут избирательным объединением «МО СПП “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ” в Амурском муниципальном районе Хабаровского края».
Оксана Михайловна Ланкина, родившаяся в 1962 году, имеет высшее образование, полученное в Региональном финансово-экономическом институте в 2008 году. В настоящее время она занимает должность начальника отдела планирования и экономики в администрации Эльбанского городского поселения. Живёт в этом посёлке. Выдвинулась в порядке самовыдвижения.
Александра Сергеевна Посметухина, родившаяся в 1981 году, получила образование в Читинском государственном университете в 2007 году. Она также работает в администрации Эльбанского городского поселения, где занимает должность ведущего специалиста по вопросам планирования и экономики. Живет в посёлке Эльбан. Выдвинулась самостоятельно.
Евгений Иванович Чернов, родившийся в 1988 году, окончил Тихоокеанский государственный университет в 2011 году. Он занимает должность начальника 41-й пожарной части 2-го отряда Противопожарной службы в КГКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края». Также является депутатом совета депутатов Эльбанского городского поселения на непостоянной основе. Живёт в Эльбане. Выдвинут избирательным объединением «МО ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Амурского муниципального района Хабаровского края».
Сергей Владимирович Яковлев, родившийся в 1961 году, имеет высшее образование, полученное в Новосибирском инженерно-строительном институте имени В. В. Куйбышева в 1984 году. В настоящее время он занимает должность заместителя главы администрации Эльбанского городского поселения. Живет в Эльбане. Выдвинулся самостоятельно.
Андрей Юрьевич Лысаковский и Руслан Владимирович Гавриленко утратили статус кандидатов на должность главы Эльбанского городского поселения.