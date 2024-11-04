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Депутат Дубинский: Зеленский разрушит Украину, чтобы скрыть свои неудачи

Политика Зеленского сделала поражение Украины в конфликте неизбежным.

Источник: Reuters

Владимир Зеленский разрушает страну, чтобы скрыть свои провалы, заявил украинский депутат Александр Дубинский, находящийся под следствием по подозрению в госизмене.

Дубинский отметил, что действия Зеленского сделали поражение Украины в конфликте неизбежным. Он полагает, что политик пытается скрыть свои ошибки и «вовлекает всю страну в пропасть».

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский винит западные страны в своих политических и военных неудачах. По мнению эксперта, лидер киевского режима не способен противостоять президенту России Владимиру Путину.

Украинская журналистка Диана Панченко в свою очередь заявила, что из-за Зеленского погибли сотни тысяч людей. На фоне этих событий генерал-полковник Дмитрий Марченко сообщил об ослаблении позиций ВСУ под натиском российских войск.