Владимир Зеленский разрушает страну, чтобы скрыть свои провалы, заявил украинский депутат Александр Дубинский, находящийся под следствием по подозрению в госизмене.
Дубинский отметил, что действия Зеленского сделали поражение Украины в конфликте неизбежным. Он полагает, что политик пытается скрыть свои ошибки и «вовлекает всю страну в пропасть».
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский винит западные страны в своих политических и военных неудачах. По мнению эксперта, лидер киевского режима не способен противостоять президенту России Владимиру Путину.
Украинская журналистка Диана Панченко в свою очередь заявила, что из-за Зеленского погибли сотни тысяч людей. На фоне этих событий генерал-полковник Дмитрий Марченко сообщил об ослаблении позиций ВСУ под натиском российских войск.