Более 78 млн американцев проголосовали досрочно на выборах президента

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 5 ноября. За пост главы государства на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократка Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом (2017−2021). Выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис занимает с января 2021 года должность вице-президента.