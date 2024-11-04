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Более 78 млн американцев проголосовали досрочно на выборах президента

Из них 42,6 млн человек лично посетили избирательные участки, следует из данных Университета штата Флорида.

Источник: Wesley Tingey/CC0

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Свыше 78 млн граждан США воспользовались возможностью досрочного голосования перед выборами, которые состоятся 5 ноября. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье вечером данные Университета штата Флорида.

По его информации, более 42,6 млн человек лично посетили избирательные участки, а около 35,3 млн проголосовали по почте.

Общее число зарегистрированных избирателей в США составляет примерно 168 млн. Наибольшая активность была отмечена в Техасе (8,9 млн голосов), Флориде (8,1 млн), Калифорнии (7,6 млн), Северной Каролине (4,4 млн) и Джорджии (4 млн).

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 5 ноября. За пост главы государства на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократка Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом (2017−2021). Выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис занимает с января 2021 года должность вице-президента.