Дмитрий Демешин поздравил жителей Хабаровского края с Днем народного единства

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил жителей региона с Днем народного единства. Он отметил, что это один из главных праздников страны. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«В этих простых словах — отражение всей истории России. Не проходило и века, чтобы на нашу Родину не покушался иноземный захватчик. Но какие бы силы ни выступали против нас — враг неизменно был и будет разбит. 4 ноября мы вспоминаем подвиг героев народного ополчения 1612 года под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, а также бесчисленных защитников Русской земли всех времен. Как отмечает Президент России Владимир Путин: “Во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий”, — подчеркнул глава региона.
Он добавил, что сейчас военные освобождают от нацизма исторически русские земли, а гражданские восстанавливают там мирную жизнь. И вдали от событий, в Хабаровском крае, без устали работают оружейники, а все жители и представители власти помогают бойцам и их близким.