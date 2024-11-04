Дмитрий Демешин поздравил жителей Хабаровского края с Днем народного единства

«В этих простых словах — отражение всей истории России. Не проходило и века, чтобы на нашу Родину не покушался иноземный захватчик. Но какие бы силы ни выступали против нас — враг неизменно был и будет разбит. 4 ноября мы вспоминаем подвиг героев народного ополчения 1612 года под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, а также бесчисленных защитников Русской земли всех времен. Как отмечает Президент России Владимир Путин: “Во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий”, — подчеркнул глава региона.