Лукашенко прокомментировал президентские выборы 2025 в Беларуси: удержания власти нет, избирательная кампания началась нормально

Президент Беларуси Александр Лукашенко в эфире Первого информационного телеканала сказал, что кампания по выборам в Беларуси, которые состоятся 26 января, началась нормально, удержания власти нет.
Глава государства отметил, что выборочная кампания началась.
— Боялся, чтоб меня журналисты не упрекнули, что я расслабленный такой, не настроенный, без боевого духа, — заявил Александр Лукашенко.
Он добавил, что позднее расскажет, почему так спокойно воспринимает выборы.
— Это для меня очень важно, фундаментально для меня, но никакого удержания власти нет, — подчеркнул президент Беларуси.
По его словам, в том, что партии своего человека выдвинули на участие в президентских выборах, ничего плохого нет.
— Выиграют они или не выиграют — выборы покажут, но должны о себе заявить, — заметил глава государства.
Президент добавил:
— Поэтому нормально началась эта кампания, она еще не началась, но первый шаг сделан… Конечно, мы будем сражаться за свою Беларусь.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о решении баллотироваться на пост президента в 2025 году.
Тем временем белорусы записывают видео со словом «Надо!» в ответ на слова Александра Лукашенко об участии в выборах президента в 2025 году: «Если сторонники мои скажут, что это надо…».
Ранее Лукашенко оценил выдвиженцев в кандидаты в президенты Беларуси Гайдукевиче, Хижняке и Чемодановой: «Хотят меня фланками окружить».