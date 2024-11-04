Президент России поздравил главу Башкирии с Днем народного единства.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил в адрес главы Башкортостана Радия Хабирова поздравление с Днём народного единства.
«Уважаемый Радий Фаритович! Поздравляю вас с Днём народного единства. Незыблемые традиции патриотизма и сплочённости, прочная нравственная, духовная опора помогали нашим предкам преодолевать суровые испытания, созидать великую державу. Их ратные подвиги и трудовые свершения, искреннее стремление служить Отечеству всегда будут для нас вдохновляющим примером беззаветной любви к Родине, ответственности за её судьбу. Желаю вам успехов и всего самого доброго».
Руководитель региона получил поздравление с праздником и от председателя правительства России Михаила Мишустина.
«Уважаемый Радий Фаритович! Этот праздник сплачивает всех, кто любит своё Отечество и делает всё, чтобы Россия была великой, сильной и независимой державой. 4 ноября 1612 года благодаря единению, мужеству и самоотверженности наш народ одержал победу над иноземными захватчиками. И сегодня патриотизм, уважение к своей истории, традициям, ответственность, способность противостоять любым внешним вызовам помогают решать государственные задачи, направленные на защиту страны, развитие отечественной экономики, повышение благосостояние россиян. Желаю вам здоровья, благополучия, успехов в работе на благо России и её граждан».
Поздравление поступило от полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
«Поздравляю вас с Днём народного единства! Этот праздник — символ нашей любви к родной земле. Веками сплочённость и солидарность, дружба и взаимовыручка, вера в добро и в историческую правду строили и развивали нашу большую страну, нашу Родину — великую Россию. Общие ценности скрепляют наше многонациональное государство и сегодня. В этом наша сила. И сейчас, когда идёт специальная военная операция, помнить об этом особенно важно. Благодарю тех жителей ПФО, кто вносит свой вклад в укрепление нашей Родины и установление мира. Желаю всем крепкого здоровья, стойкости и взаимопонимания!».
Напомним, 4 ноября в России государственный праздник — День народного единства. Впервые его официально отметили 4 ноября 2005 года. С этого же времени он является выходным днем. Дата символизирует важный этап в отечественной истории. Почему же события далекого 1612 года актуальны для нас, живущих в XXI веке? Ответы — в материале «Башинформа».