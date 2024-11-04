Президент России поздравил главу Башкирии с Днем народного единства.

«Поздравляю вас с Днём народного единства! Этот праздник — символ нашей любви к родной земле. Веками сплочённость и солидарность, дружба и взаимовыручка, вера в добро и в историческую правду строили и развивали нашу большую страну, нашу Родину — великую Россию. Общие ценности скрепляют наше многонациональное государство и сегодня. В этом наша сила. И сейчас, когда идёт специальная военная операция, помнить об этом особенно важно. Благодарю тех жителей ПФО, кто вносит свой вклад в укрепление нашей Родины и установление мира. Желаю всем крепкого здоровья, стойкости и взаимопонимания!».