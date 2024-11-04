Таллахасси
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я рад этому, но не дай бог это организованное что-то». Лукашенко назвал свое отношение к флешмобу «Надо!», который запустили белорусы в соцсетях

Лукашенко отреагировал на флешмоб «Надо!», который запустили белорусы в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в эфире Первого информационного телеканала отреагировал на флешмоб «Надо!», который запустили белорусы в социальных сетях.

— Я когда это увидел, услышал, сразу Эйсмонт (пресс-секретарь президента. — Ред.) спросил: «Это ты организовала?» Клялась, что не она, — сообщил президент Беларуси.

Глава государства добавил, что верит в то, что это сделала не пресс-секретарь. Он заметил, что люди так отреагировал и сказал, что его удивило:

— Кто первым был? Творческие, я удивился, творческие люди в Жлобине крикнули: «Надо!», ну и пошло все.

В эфире телеканала Александр Лукашенко отреагировал на данный флешмоб:

— Я рад этому, если это такое всеобщее одобрение. Но не дай бог это организованное что-то.

Напомним, что глава государства в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой сказал про свое намерение баллотироваться на пост президента в 2025 году. Также Александр Лукашенко уточнил:

— Если сторонники мои скажут, что это надо, а они, конечно же, скажут…

После сказанных слов президентом Беларуси телеграм-каналы госорганов, ведомств, предприятий и так далее начали размещать видео со словом «Надо!», которое произносят — вместе и по отдельности — представители трудовых коллективов и не только. Многие ролики размещает у себя телеграм-канал «Пул Первого».

Участие во флешмобе-поддержке, приняли военнослужащие белорусской армии, спецназ, курсанты, сержанты, солдаты, офицеры, трудовые коллективы белорусских предприятий и организаций, популярные артисты и многие другие.

А в Гродно таксисты выстроили из автомобилей слово «Надо».