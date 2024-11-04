Таллахасси
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль уведомил ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР

Израиль проинформировал председателя Генеральной ассамблеи ООН о прекращении сотрудничества еврейского государства с Ближневосточном агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Источник: AP 2024

Об этом сообщил израильский постпред при всемирной организации Дани Данон.

«Несмотря на многочисленные свидетельства, которые мы представили в ООН и которые доказывают захват БАПОР (со стороны палестинского движения.— “Ъ”) “Хамас”, ООН ничего не сделала, чтобы изменить реальное положение дел», — написал израильский дипломат на странице в соцсети Х.

Израиль продолжит сотрудничать с гуманитарными организациями, исключая структуры, «которые поощряют терроризм», заявил господин Данон.

Об одобренном Кнессетом решении запретить на территории Израиля деятельность БАПОР стало известно 28 октября. Как писала газета The Jerusalem Post, официальным лицам еврейского государства будет запрещено встречаться с сотрудниками Ближневосточного агентства ООН, выдавать им израильские визы или предоставлять экономические преференции.

Кроме того, израильские власти планируют возбудить уголовные дела в отношении сотрудников БАПОР, которых они подозревают в причастности к террористической деятельности и содействии атаке палестинского движения «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года.

ООН