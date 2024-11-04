Израиль уведомил ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР

Об этом сообщил израильский постпред при всемирной организации Дани Данон.
Израиль продолжит сотрудничать с гуманитарными организациями, исключая структуры, «которые поощряют терроризм», заявил господин Данон.
Об одобренном Кнессетом решении запретить на территории Израиля деятельность БАПОР стало известно 28 октября. Как писала газета The Jerusalem Post, официальным лицам еврейского государства будет запрещено встречаться с сотрудниками Ближневосточного агентства ООН, выдавать им израильские визы или предоставлять экономические преференции.
Кроме того, израильские власти планируют возбудить уголовные дела в отношении сотрудников БАПОР, которых они подозревают в причастности к террористической деятельности и содействии атаке палестинского движения «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года.