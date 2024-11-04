Израиль уведомил ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР

«Несмотря на многочисленные свидетельства, которые мы представили в ООН и которые доказывают захват БАПОР (со стороны палестинского движения.— “Ъ”) “Хамас”, ООН ничего не сделала, чтобы изменить реальное положение дел», — написал израильский дипломат на странице в соцсети Х.