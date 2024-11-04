Конституционность нормы о страховых премиях проверят в Казахстане

«По итогам предварительного рассмотрения Конституционный суд принял в конституционное производство обращение гражданина о проверке конституционности пункта 1 статьи 818 Гражданского кодекса (Особенная часть). Гражданин обратился в суд с иском о единовременной выплате страховой компанией пенсионных накоплений, вложенных его умершей супругой по договору пенсионного аннуитета», — сообщили в Конституционном суде.