Конституционность нормы о страховых премиях проверят в Казахстане

«По итогам предварительного рассмотрения Конституционный суд принял в конституционное производство обращение гражданина о проверке конституционности пункта 1 статьи 818 Гражданского кодекса (Особенная часть). Гражданин обратился в суд с иском о единовременной выплате страховой компанией пенсионных накоплений, вложенных его умершей супругой по договору пенсионного аннуитета», — сообщили в Конституционном суде.
Как поясняется, суд отказал в рассмотрении иска наследника умершей женщины со ссылкой на указанную норму Гражданского кодекса. Согласно данной норме, только полученные страховщиком от страхователя страховые премии принадлежат ему на праве собственности.
Информация о ходе и итогах проверки на соответствие Конституции будет опубликована на официальном, отмечается в информации.