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Конституционность нормы о страховых премиях проверят в Казахстане

Конституционность нормы о страховых премиях проверят в Казахстане, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда.

«По итогам предварительного рассмотрения Конституционный суд принял в конституционное производство обращение гражданина о проверке конституционности пункта 1 статьи 818 Гражданского кодекса (Особенная часть). Гражданин обратился в суд с иском о единовременной выплате страховой компанией пенсионных накоплений, вложенных его умершей супругой по договору пенсионного аннуитета», — сообщили в Конституционном суде.

Как поясняется, суд отказал в рассмотрении иска наследника умершей женщины со ссылкой на указанную норму Гражданского кодекса. Согласно данной норме, только полученные страховщиком от страхователя страховые премии принадлежат ему на праве собственности.

Информация о ходе и итогах проверки на соответствие Конституции будет опубликована на официальном, отмечается в информации.