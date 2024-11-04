Таллахасси
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днём народного единства

Традиционно 4 ноября вся Россия отмечает День народного единства, который напоминает о важном историческом событии 1612 года. С этим праздником жителей Челябинской области поздравил глава региона Алексей Текслер.

Источник: Pchela.News

Праздник посвящён воинам народного ополчения, которые под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского положили конец польской интервенции в Москве и Смутному времени. Событие стало образцом героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

— Как и наши героические предки, мы дорожим независимостью нашей великой страны, остаёмся преданными высшим идеалам мира, свободы, добра и справедливости, — обратился к жителям Алексей Текслер. — Бережно храним веру в традиционные духовные ценности и созидаем лучшее будущее для новых поколений. Важно осознавать, что только общая работа с максимальной самоотдачей даст нам возможность и силы достойно ответить на новые вызовы времени, обеспечить надежное будущее великой России.

В честь праздника в челябинском парка имени Юрия Гагарина состоится большой концерт, на котором выступят ведущие коллективы города и области.

праздники