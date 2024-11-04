Губернатор Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днём народного единства

— Как и наши героические предки, мы дорожим независимостью нашей великой страны, остаёмся преданными высшим идеалам мира, свободы, добра и справедливости, — обратился к жителям Алексей Текслер. — Бережно храним веру в традиционные духовные ценности и созидаем лучшее будущее для новых поколений. Важно осознавать, что только общая работа с максимальной самоотдачей даст нам возможность и силы достойно ответить на новые вызовы времени, обеспечить надежное будущее великой России.