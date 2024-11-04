Губернатор Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днём народного единства

Праздник посвящён воинам народного ополчения, которые под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского положили конец польской интервенции в Москве и Смутному времени. Событие стало образцом героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
— Как и наши героические предки, мы дорожим независимостью нашей великой страны, остаёмся преданными высшим идеалам мира, свободы, добра и справедливости, — обратился к жителям Алексей Текслер. — Бережно храним веру в традиционные духовные ценности и созидаем лучшее будущее для новых поколений. Важно осознавать, что только общая работа с максимальной самоотдачей даст нам возможность и силы достойно ответить на новые вызовы времени, обеспечить надежное будущее великой России.
В честь праздника в челябинском парка имени Юрия Гагарина состоится большой концерт, на котором выступят ведущие коллективы города и области.