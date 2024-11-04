Премьер Молдавии поздравил Санду с победой на выборах

КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан поздравил Майю Санду с победой на выборах президента республики и переизбранием на второй срок.
После обработки 99,55% протоколов с участков, Санду лидирует во втором туре президента Молдавии с 55,26% голосов, у бывшего генпрокурора Стояногло — 44,74% голосов.
Как написал Речан в Telegram-канале правительства, «вместе мы выбрали президента, с которым будем продолжать строить европейскую Молдову и будущее в мире и процветании». «Поздравляю, госпожа Президент Майя Санду!» — написал Речан.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.