В Курской области уничтожена позиция украинских операторов БПЛА. Военная операция, день 985-й

08:36 Newsweek пишет, что Украину ждет холодная зима из-за поврежденных электростанций. Якобы население будет мигрировать, из-за чего в стране появятся города-призраки.

08:31 ⚡️В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

08:26.

08:22 «Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в Харькове и Одесской области Украины, а «Новости Live» — о взрывах в Киевской области.

08:16 ⚡️По данным ТАСС, спецназ Росгвардии уничтожил позицию операторов украинских беспилотников в Курской области. После первого удара произошло возгорание хранившегося в строении боекомплекта.

08:09 Утром в Воронежской области объявляли опасность атаки беспилотников.

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08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 985-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.