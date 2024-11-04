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Россия преодолевает вызовы благодаря сплоченности общества, заявил Володин

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Попытки изолировать Россию и разорвать экономику в клочья закончились провалом для их инициаторов, страна преодолевает все вызовы благодаря сплоченности общества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении ко Дню народного единства в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.

«За последние годы против нашей страны введено более 22 тысяч незаконных санкций. Но именно благодаря сплочённости общества Россия преодолевает все вызовы и проблемы, становясь более сильной. Попытки изолировать нашу страну и разорвать в клочья её экономику закончились для их инициаторов провалом. Общество консолидировалось вокруг Президента Путина. Преодолевая вызовы, Россия становится сильнее. В единстве — наша сила!» — написал Володин.

Председатель Госдумы отметил, что День народного единства напоминает о важности сплочённости и силе духа народа.

«В этот день мы вспоминаем события 1612 года, когда люди разных сословий объединились ради общей цели — защиты Родины от врагов. Дух единения живёт в наших сердцах и сегодня, помогая справляться с трудностями и достигать новых целей», — подчеркнул он.

Володин пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Госдума