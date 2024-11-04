Россия преодолевает вызовы благодаря сплоченности общества, заявил Володин

«За последние годы против нашей страны введено более 22 тысяч незаконных санкций. Но именно благодаря сплочённости общества Россия преодолевает все вызовы и проблемы, становясь более сильной. Попытки изолировать нашу страну и разорвать в клочья её экономику закончились для их инициаторов провалом. Общество консолидировалось вокруг Президента Путина. Преодолевая вызовы, Россия становится сильнее. В единстве — наша сила!» — написал Володин.