Россия преодолевает вызовы благодаря сплоченности общества, заявил Володин

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.
«За последние годы против нашей страны введено более 22 тысяч незаконных санкций. Но именно благодаря сплочённости общества Россия преодолевает все вызовы и проблемы, становясь более сильной. Попытки изолировать нашу страну и разорвать в клочья её экономику закончились для их инициаторов провалом. Общество консолидировалось вокруг Президента Путина. Преодолевая вызовы, Россия становится сильнее. В единстве — наша сила!» — написал Володин.
Председатель Госдумы отметил, что День народного единства напоминает о важности сплочённости и силе духа народа.
«В этот день мы вспоминаем события 1612 года, когда люди разных сословий объединились ради общей цели — защиты Родины от врагов. Дух единения живёт в наших сердцах и сегодня, помогая справляться с трудностями и достигать новых целей», — подчеркнул он.
Володин пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.