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В США порассуждали об ультиматуме Трампа Путину и Зеленскому

Бывший американский президент и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп может положить конец конфликту на Украине с помощью ультиматума украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главе России Владимиру Путину. Об этом пишет The Hill.

Источник: AP 2024

По мнению автора статьи, в случае победы на выборах Трамп способен вынудить Зеленского согласиться на переговоры, используя в качестве рычага давления помощь со стороны США. В то же время он может пригрозить России расширением поддержки Киева и «разрушительной экономической войной», говорится в материале.

Отмечается, что такие меры могут оказаться эффективными, поскольку положение сторон конфликта близко к «цугцвангу», когда любой ход ведет к ухудшению их позиций.

Ранее бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер допустил, что Трамп в случае победы на выборах может потребовать от России отвода войск в зоне СВО еще до вступления в должность.

Трамп Дональд
Путин Владимир