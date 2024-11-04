В США порассуждали об ультиматуме Трампа Путину и Зеленскому

По мнению автора статьи, в случае победы на выборах Трамп способен вынудить Зеленского согласиться на переговоры, используя в качестве рычага давления помощь со стороны США. В то же время он может пригрозить России расширением поддержки Киева и «разрушительной экономической войной», говорится в материале.