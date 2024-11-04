Бывший вице-мэр Владивостока назначен заместителем губернатора ХМАО

Напомним, Азат Ислаев заступил на пост вице-мэра Владивостока в 2020 году. Он отвечал за административно-территориальные управления районов города, охрану окружающей среды и природопользование, а также управление туризма, инвестиций и городской среды. В мэрии он проработал два года — при Олеге Гуменюке и при Константине Шестакове. До этого занимал должность помощника губернатора Приморского края Олега Кожемяко.