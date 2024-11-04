Бывший вице-мэр Владивостока назначен заместителем губернатора ХМАО

Бывший вице-мэр Владивостока Азат Ислаев назначен заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука. Он будет отвечать за строительство и дорожное хозяйство, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на издание Vladivostok1.ru (18+).
Ислаев будет курировать работу департамента строительства, архитектуры и пространственного развития, департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также Гостехнадзор. Ранее бывший вице-мэр возглавлял блок коммунального хозяйства и энергетики.
С января 2025 года Азат Ислаев возглавит службу строительного надзора, которая будет выделена из жилстройнадзора Югры. Также он курирует проект строительства второго моста через реку Обь.
Напомним, Азат Ислаев заступил на пост вице-мэра Владивостока в 2020 году. Он отвечал за административно-территориальные управления районов города, охрану окружающей среды и природопользование, а также управление туризма, инвестиций и городской среды. В мэрии он проработал два года — при Олеге Гуменюке и при Константине Шестакове. До этого занимал должность помощника губернатора Приморского края Олега Кожемяко.