Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.