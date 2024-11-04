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Лучшим в стране по контролю и надзору назвали Красноярский край

КРАСНОЯРСК, 4 ноября, ФедералПресс. Красноярский край получил звание «Лидер контроля 2024». Торжественная церемония прошла в рамках V Всероссийского форума контрольных органов, который состоялся в Калининграде, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Reuters

«За сухими цифрами показателей рейтинга скрывается большая, кропотливая работа наших коллег-контролеров. От тщательности их проверок зависит то, насколько качественно и, главное, безопасно будут оказываться населению услуги предприятий бизнеса», — прокомментировал статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

Для определения лучших использовались следующие критерии:

  • «Профилактика»
  • «Индикаторы риска»
  • «Проверки по предписаниям»
  • «Досудебное обжалование»
  • «Качество взаимодействия с прокуратурой»

«Оценка работы координаторов в регионах со стороны Минэкономразвития России».
Высоких показателей по итогам состязания добились также другие регионы:

  • Омская область
  • Алтайский край
  • Тамбовская область
  • Москва.

социология