Лучшим в стране по контролю и надзору назвали Красноярский край

«За сухими цифрами показателей рейтинга скрывается большая, кропотливая работа наших коллег-контролеров. От тщательности их проверок зависит то, насколько качественно и, главное, безопасно будут оказываться населению услуги предприятий бизнеса», — прокомментировал статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.
Для определения лучших использовались следующие критерии:
- «Профилактика»
- «Индикаторы риска»
- «Проверки по предписаниям»
- «Досудебное обжалование»
- «Качество взаимодействия с прокуратурой»
«Оценка работы координаторов в регионах со стороны Минэкономразвития России».
Высоких показателей по итогам состязания добились также другие регионы:
- Омская область
- Алтайский край
- Тамбовская область
- Москва.