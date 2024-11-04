Лучшим в стране по контролю и надзору назвали Красноярский край

«За сухими цифрами показателей рейтинга скрывается большая, кропотливая работа наших коллег-контролеров. От тщательности их проверок зависит то, насколько качественно и, главное, безопасно будут оказываться населению услуги предприятий бизнеса», — прокомментировал статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.