В Сербии возмутились заявлением Лондона об освобождавших Югославию украинцах

Ранее посольство РФ в Белграде указало, что Фергюсон пытался принизить роль советских воинов в освобождении Сербии во время Второй мировой войны, искажая историческую правду. «Постараться, с одной стороны, бросить тень на подвиги Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии, а с другой — искусственно “приподнять” вклад Лондона в зачистку сербской земли от гитлеровцев», — описали в дипмиссии цель публикации британского дипломата. Также в посольстве напомнили, что в войсках Третьего Украинского фронта, проводившего Белградскую наступательную операцию, были представители разных национальностей, а сам фронт до 1943 года назывался Юго-Западным.