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Очереди из легковушек и фур снова растут на границе с Польшей

На белорусско-польской границе снова начался рост очередей из транспорта: количество легковых машин увеличилось на 200 единиц, образовалось скопление из фур и автобусов.

Источник: ГПК Беларуси

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Очереди из легковых автомобилей снова стали увеличиваться на границе Беларуси с Польшей, об этом свидетельствуют данные белорусского Погранкомитета.

Так, если в воскресенье в очередях на белорусско-польской границе насчитывалось 500 легковых автомобилей, то в понедельник утром их количество увеличилось до 700.

Немного увеличилась и очередь из легковушек в пункте пропуска «Каменный Лог» на границе Беларуси с Литвой: в воскресенье было 40 машин, сегодня — 60.

Что касается большегрузов, то их скопление фиксируются в понедельник утром по всем направлениям. Днем ранее очереди из фур были только на границах с Литвой и Латвией.

На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» находится сейчас 130 грузовиков и 110 — в «Беняконях».

На погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе в очереди стоят 260 грузовых автомобилей.

На границе Беларуси с Польшей также образовалась очередей из 225 фур.

Также на белорусско-польской границе в ПП «Брест» стоит 22 пассажирских автобуса.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.