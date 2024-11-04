Очереди из легковушек и фур снова растут на границе с Польшей

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Очереди из легковых автомобилей снова стали увеличиваться на границе Беларуси с Польшей, об этом свидетельствуют данные белорусского Погранкомитета.
Так, если в воскресенье в очередях на белорусско-польской границе насчитывалось 500 легковых автомобилей, то в понедельник утром их количество увеличилось до 700.
Немного увеличилась и очередь из легковушек в пункте пропуска «Каменный Лог» на границе Беларуси с Литвой: в воскресенье было 40 машин, сегодня — 60.
Что касается большегрузов, то их скопление фиксируются в понедельник утром по всем направлениям. Днем ранее очереди из фур были только на границах с Литвой и Латвией.
На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» находится сейчас 130 грузовиков и 110 — в «Беняконях».
На погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе в очереди стоят 260 грузовых автомобилей.
На границе Беларуси с Польшей также образовалась очередей из 225 фур.
Также на белорусско-польской границе в ПП «Брест» стоит 22 пассажирских автобуса.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.