Полпред Жога высоко оценил челябинский комплекс радиоэлектронной борьбы

Активное участие в работе мероприятия принял полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога.
Сам форум был направлен на поиск решения проблем, возникающих при отправке гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции.
Кроме того, в Верхней Пышме состоялась презентация разработок народного военно-промышленного комплекса. В числе них полпреду был представлен и разработанный в Челябинске комплекс радиоэлектронной борьбы.
Артём Жога высоко оценил работу южноуральских инженеров и отметил, что комплекс необходимо испытать в реальных боевых условиях. Если она покажет свою эффективность, то разработка будет пущена в серийное производство.