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Полпред Жога высоко оценил челябинский комплекс радиоэлектронной борьбы

В Верхней Пышме прошёл первый форум УрФО «Патриоты Урала».

Активное участие в работе мероприятия принял полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога.

Сам форум был направлен на поиск решения проблем, возникающих при отправке гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции.

Кроме того, в Верхней Пышме состоялась презентация разработок народного военно-промышленного комплекса. В числе них полпреду был представлен и разработанный в Челябинске комплекс радиоэлектронной борьбы.

Артём Жога высоко оценил работу южноуральских инженеров и отметил, что комплекс необходимо испытать в реальных боевых условиях. Если она покажет свою эффективность, то разработка будет пущена в серийное производство.