Глава ЦИК Беларуси Карпенко прокомментировал участие женщин в президентской кампании 2025 года

Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко в эфире Первого информационного телеканала высказался об участии женщин в президентской кампании 2025 года.
— Из 11 заявлений 3 были поданы именно от женщин, — уточнил председатель ЦИК.
Он уточнил, что одна из женщин позиционирует себя политиком, одна — представителем общественного женского движения, а еще одна — предпринимателем. Карпенко обратил внимание на то, что женщины проявляют активность, а по статистике их в стране больше, чем мужчин.
— Вместе с тем я не вижу здесь каких-то препятствий, у нас нет каких-то ограничений по половому признаку, кто может участвовать в президентских выборах, кто нет, — уточнил Игорь Карпенко.
Глава ЦИК Беларуси добавил, что рассматриваются исключительно документы на соответствие их избирательному законодательству, тем требованиям, которые там прописаны.
Ранее мы узнали, какие инициативные группы в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Беларуси зарегистрировал ЦИК: Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Александр Хижняк, Ольга Чемоданова.
Также мы собрали биографию Ольги Чемодановой, главного идеолога Минска, инициативная группа которой подала документы в ЦИК Беларуси перед выборами президента 2025.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал президентские выборы 2025 в Беларуси: удержания власти нет, избирательная кампания началась нормально.
А еще глава государства назвал свое отношение к флешмобу «Надо!», который запустили белорусы в соцсетях: «Я рад этому, но не дай бог это организованное что-то».