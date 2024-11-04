Стало известно о намерении CША заставить Европу ввести новые санкции против России

Агентство отмечает, что для стран Европы российский палладий и титан являются стратегически важными материалами, которые применяются в том числе в авиастроении и атомной промышленности, а также в автомобилестроении. Существует риск, что из-за новых санкций, вводить которые Европа пока не хочет, эти отрасли значительно пострадают и нанесут ущерб европейской экономике.