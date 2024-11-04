Полиция выявила в день голосования более 200 нарушений

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. В день голосования на втором туре президентских выборов полиция в Молдове зафиксировала 225 правонарушений, такие данные правоохранители представили на 21.00 воскресенья, третьего ноября.
В перечне лидирует фотографирование бюллетеня для голосования: всего отмечено 76 таких случаев, на первом месте Кишинев (17).
Кроме того, отмечено 30 случаев предвыборной агитации, которая запрещена в день голосования, и 7 случаев вывешивания агитматериалов.
Случаев коррумпирования избирателей зафиксировано 26, больше всего в Кишиневе (6).
Также полиция сообщила о 24 случаях организованного подвоза избирателей.
Среди других нарушений — повреждение штемпеля, порча бюллетеня, другие нарушения при голосовании.
Второй тур президентских выборов в Молдове.
В Молдове 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За пост главы государства боролись действующий президент Майя Санду, которую поддерживает партия «Действие и солидарность», и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, которого выдвинула оппозиционная Партия социалистов.
В первом туре голосования 20 октября Санду набрала 42,49% голосов (656 852 избирателей), а Стояногло — 25,95% голосов (401 215 избирателей).
Согласно решению ЦИК, для проведения выборов было открыто 2219 избирательных участков, в том числе 1988 на территории самой страны, включая 30 участков для граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра. За рубежом работал 231 избирательный участок в 37 странах. При этом в России, где, по разным данным, проживает до полумиллиона молдавских граждан, открыто всего два участка, оба при молдавском посольстве в Москве.
Всего для второго тура голосования ЦИК напечатал 3 659 696 бюллетеней, из них 2 820 496 бюллетеней для избирательных участков в стране и 839 200 бюллетеней для избирательных участков за рубежом. Из них 2 906 891 — на государственном языке, 746 929 — на русском, 3900 — на гагаузском, 870 на языке ромов, 991 — на болгарском и 115 — на украинском.